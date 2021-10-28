Москва, 28 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Необходимо продолжить подготовку мер по поддержке аграриев для сдерживания цен на продукты питания. Об этом 28 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Светлана Шаповалова Алтайские аграрии

«Важно, что агропромышленный комплекс решает в полном объёме задачи продовольственной безопасности, — сказал Мишустин, заслушав доклад Минсельхоза. — Необходимо продолжить подготовку комплекса мер по поддержке сельхозпроизводителей, в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на продукты».

Он напомнил, что такие меры уже обсуждались ранее, в том числе конкретные вопросы по выделению дополнительных средств.