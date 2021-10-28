Пекин, , 13:57 — REGNUM Товарооборот между Китаем и Россией в первых трех кварталах 2021 года побил рекорд, достигнув исторического максимума по итогам года. Об этом 28 октября заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным китайской стороны, товарооборот между двумя странами с января по сентябрь достиг $102 млрд, увеличившись на 29,2%. Впервые в истории этот показатель за первые три квартала превысил отметку в $100 млрд», — сказала Цзюэтин.

По сравнению с аналогичными показателями допандемийного 2019 года, $80,5 млрд, товарооборот вырос на 26,7%, уточнила она.

«А если сравнить с показателями пятилетней давности, с 2016 годом, которые составляют $50,3 млрд, то они удвоились», — резюмировала Цзюэтин.

Как сообщало ИА REGNUM, объем внешней торговли провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая вырос на 23,5% в годовом исчислении до 145,55 млрд юаней (около $22,8 млрд) за первые три квартала этого года.

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