Пекин, 28 октября 2021, 13:57 — REGNUM Товарооборот между Китаем и Россией в первых трех кварталах 2021 года побил рекорд, достигнув исторического максимума по итогам года. Об этом 28 октября заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.
По сравнению с аналогичными показателями допандемийного 2019 года, $80,5 млрд, товарооборот вырос на 26,7%, уточнила она.
Как сообщало ИА REGNUM, объем внешней торговли провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая вырос на 23,5% в годовом исчислении до 145,55 млрд юаней (около $22,8 млрд) за первые три квартала этого года.
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