Бишкек, 28 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении Анарбека Калматова ответственным секретарем президентской комиссии по помилованию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Садыр Жапаров

В течение последних одиннадцати месяцев он совмещал посты полномочного представителя президента в парламенте и заместителя руководителя аппарата главы государства.

Отметим, что ранее Калматов уже занимал пост ответственного секретаря комиссии по помилованию — с 16 марта 2020 года по 27 ноября 2021 года.

А с 1992 по 1995 годы и с 1997 по 2009 годы Анарбек Калматов проработал в органах прокуратуры на различных должностях — начиная от старшего следователя и заканчивая прокурором Таласской и Ошской областей, а затем и прокурором столицы Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущего ответственного секретаря президентской комиссии по помилованию Таалайбека Апеновазадержали сотрудники киргизских спецслужб по подозрению в вымогательстве 170 тысяч сомов (140 тысяч рублей).