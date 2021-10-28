Москва, 28 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров прокомментировал назначение Марии Львовой-Беловой на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

«По поручению президента России в нашей стране выстраивается целая система по развитию талантов, которая начинается с проектов и олимпиад для школьников, студентов и добровольцев, продолжается конкурсами для специалистов и управленцев, которые реализуются президентской платформой «Россия — страна возможностей», и программой кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС. Мария Львова-Белова воспользовалась различными возможностями, которые действуют в нашей стране. Она прошла путь от волонтера-соцработника, помогавшего детям-отказникам, руководителя некоммерческой организации, сопредседателя регионального штаба ОНФ по Пензенской области, члена Общественной палаты РФ до управленца федерального уровня. Мария приняла участие и показала высокие результаты в конкурсе «Лидеры России 2020», войдя в число 106 победителей, и была назначена сенатором Совета Федерации РФ, а также получила возможность пройти обучение на четвертом потоке программы кадрового резерва, которую в СМИ называют «Школой губернаторов», — отметил Алексей Комиссаров, — Назначение Марии Львовой-Беловой уполномоченным по правам ребенка в России важно для всех детей и родителей нашей страны. Вместе с супругом они воспитывают семнадцать детей. Мария имеет большой опыт социальной, волонтерской работы, а также опыт работы на государственной службе. Она получила новые знания, навыки и контакты благодаря участию в конкурсе «Лидеры России» и обучению по программе кадрового резерва. Все это поможет ей на новой ответственной должности. Считаю, что Мария — пример сильного лидера, которая может справиться с этой важной задачей государственного уровня», — отметил Алексей Комиссаров.

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