Белград, , 14:09 — REGNUM Между Сербией и Китаем в политической сфере нет открытых вопросов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 28 октября в Белграде, во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

Александр Вучич и Си Цзиньпин Predsednik.rs

Вучич добавил, что во всех международных организациях и на многосторонних форумах Белград и Пекин отлично сотрудничают.

«Я верю, что мы сможем поднять наше сотрудничество на еще более высокий уровень», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что дружба Сербии и Китая искренняя и крепкая, и поэтому не удивляет, что порой в Сербии ее называют стальной. Вучич также поблагодарил Китай за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии и отметил, что Белград традиционно поддерживает политику «одного Китая».

Напомним, что Китай придерживается принципиальной позиции по поводу непризнания независимости Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии.