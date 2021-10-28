28 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Светлана Шаповалова, , 15:45 — REGNUM Известие о том, что в Алтайском онкологическом диспансере сократили высокопрофессиональных оперирующих хирургов, взбудоражило социальные сети. Люди призывают наказать чиновников, допустивших такое безобразие. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мне прислали вашу статью о закрытии торакального отделения в краевом онкодиспансере. Эта статья вызвала у меня неприятные воспоминания о том, как сократили в своё время меня, когда я не могла найти работу, как пришлось уехать из страны… Единственное, что я хочу сказать — это не первый опыт в Барнауле избавляться от специалистов, в частности от онкологов.

Моя жизнь сложилась таким образом, что я ни о чем не жалею — раз не понадобилась в своём родном городе, я нашла возможность жить и работать в Австрии, где я добилась того, чего мне было не видать, как своих ушей, в своём мединституте и онкодиспансере. Моя моральная поддержка онкологам, которым приходится сейчас осознавать, что их достижения не только никому не нужны, но и мешают», — написала в редакцию ИА REGNUM Ирина Скворцова (Австрия).

«Вакханалия в медицине продолжается. И все, кто это затевают, сами лечатся за границей», — считает читатель ИД «Алтапресс» Дмитрий.

«Ждем комментов минздрава, как все хорошо, про нехватку врачей. После таких новостей в СМИ прокуратура и СК обязаны проводить проверку, это прямое вредительство», — считает другой участник обсуждения.

«Потом скажут, что смертность высокая из-за ковида и невакцинированных, а не из-за уволенных врачей и закрытых больниц», — иронизирует гость.

«Нерационально так ресурсами разбрасываться, это вредительство. Во-первых, кто эти люди, что так решили, пусть делают экспертизу и публикуют ее. Рационально было бы — если и убрать отделение, то предложить квалифицированным специалистам аналогичные места, хоть и в другом регионе. А при конкуренции между двумя отделениями — устроить открытое сравнение — кто лучше. Терпеть не могу экономистов, за их близорукость, дальше своего носа и циферок ничего не видят. Экономистов надо брать в ежовые рукавицы, ибо они очень часто паскудничают!» — считает АБ.

Алтайский онкологический диспансер Ffoms.gov.ru

«Крайняя степень абсурда. Лишние, ненужные онкологи? Мало оперируют? Да неужели! Чиновники у нас лишние, а не онкологи!» — считает читатель ИА «Банкфакс».

"Как человек, рожденный в СССР, очень надеюсь, что когда-нибудь, в ближайшем будущем, оптимизаторов медицины приравняют к врагам народа и они понесут ответственность за миллионы смертей тех, кого они лишили жизни своей оптимизацией.

Еще надеюсь, что и вакханалия с прививкам от ковида — насильная вакцинация под маской «добровольного согласия» всех граждан, без учета иммунного статуса и показателей состояния здоровья, будет оценена теми, кто обязан по долгу службы отстаивать безопасность страны и интересы граждан», — пишет Гость.

«Уволенных врачей с руками и ногами заберут достойные клиники, как и всех, кто уже уехал из Барнаула и из края. Удачи вам на новых местах, удачи вам в вашей работе, в ваших исследованиях, в развитии вашей карьеры. А мы, граждане Алтайского края, с такими руководителями в ближайшем будущем медицины в крае в лучшем случае будем на самолечении, в худшем — на погосте», — считает Камень-на-Оби.

«Спасибо вам, уважаемые доктора, что не молчите, что не покрываете эту поповщину и томенщину (производное от фамилий главы алтайского минздрава Дмитрия Попова и губернатора Виктора Томенко. — С. Ш.), не вступаете в их коалицию, не играете в их подлые игры. Не боитесь и рассказываете о беспределе в медицине в крае», — отмечает читатель под псевдонимом «Спасибо вам, доктора».

«Да … это настоящая гнусь… у меня была торакальная операция… поначалу не знали, где и как делать… потом появилась возможность сделать в Барнаульском диспансере, ждал три месяца, потом восемь дней ждал в палате … Какая причина оптимизировать и сокращать? Мало проводят операций?» — возмущается пациент.

Хирурги в онкологической больнице. Алтай Zdravalt.ru

«Оптимизация! Все делается для уменьшения численности населения. Нет человека — нет затрат. Экономия пенсий… А население молится на холодильник и молчит. Видимо, в «правильном» направлении движемся», — замечает «Одним словом».

«А по поводу нагрузки, так всем знающим очевидно, что химиотерапия и торакальная хирургия — стороны одного процесса. Действительно, эти врачи применяют химио — или биотерапию, доводят пациента до состояния, позволяющего его оперировать, и в итоге оперируют они же. А очереди на операции — многомесячные.

Поэтому сокращение с 90 до 50 коек, конечно же, «оптимизирует» оказание медицинской помощи. Только в обратную сторону. В общем, уверен, что любой субъект РФ с удовольствием заберет этих врачей. А Алтайский край опять потеряет. Сил врачам», — пишет пациент.

«Избавляться от высококвалифицированных врачей в такое сложное время… Как такое действо можно назвать? На ум приходит только одно слово из прошлого. Вредительство. Других слов нет. Не будет врачей-тружеников, перемрем все», — считает «Из деревни».

«Самая негативная новость на сегодня. Какой цинизм! Конечно, 50 коек лучше, чем 90, а юные врачи — лучше опытных», — иронизирует N.

«Аналогичный конфликт образовался в базовом медколледже: за 2021 год уволилось более 20 преподавателей, а мы, оставшиеся, пока сидим на чемоданах», — информирует «Крик души».

«Господи! Ужас и гнев! Совсем охренели, что ли?! Сама два года назад столкнулась с нехваткой специалистов, и пришлось ехать в Москву оперироваться. Вместо расширения штата и организации обучения на месте — ВМП и передовым технологиям — раскидываются профессионалами. Куда катится край?» — пишет в группе «Акулы пера» (Facebook) Оксана Кулакова.

«Геноцид жителей края во всей красе. Они сюда приехали бороться с нищетой, если мы все умрем, то они отчитаются, что справились», — поддерживает Наталья Прокудина.

«Было бы неплохо, конечно, чтобы чиновники всех рангов и мастей учились и лечились там же, где это делают простые граждане», — предлагает Андрей Карастелёв.

«Было бы неплохо, чтоб чиновников всех рангов учили в принципе, а еще человечности. А в нашем крае они еще должны сдавать экзамен на здравый смысл», — развивает тему Наталья Прокудина.

Врач и пациент в Алтайском онкологическом диспансере Minzdrav.gov.ru

«Почему бы не сократить чиновников из минздрава, принимающих такие решения?» — предлагает Андрей Шагаев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что с нового, 2022 года в Алтайском онкологическом диспансере останется только одно отделение торакальной хирургии и сократятся койки и доктора, сообщил накануне, 27 октября, пока еще заведующий первым отделением Александр Агеев — кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ с высшей квалификационной категорией и по торакальной хирургии, и по онкологии.

В краевом онкологическом диспансере он работает уже 35 лет. За эти годы доктор и его коллеги освоили передовые методики лечения, которые помогают даже безнадёжным больным. Теперь им предлагают либо уволиться, либо перейти на свободные вакансии (к примеру — уборщиком или завотделением телемедицины). Это означает, что врачи потеряют доступ в операционную.

Напомним, смертность от онкологии в Алтайском крае превышает всероссийские показатели. Грядущее сокращение чиновники пояснили заботой о пациентах.

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