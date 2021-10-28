София, , 13:53 — REGNUM Министерство внутренних дел Болгарии начало процедуру лишения лицензии на осуществление частной деятельности в отношении крупнейшей региональной охранной фирмы Delta Guard. Об этом 28 октября сообщила софийская газета «Сега».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальной информации, основанием для этого послужили якобы полученные Главным полицейским управлением Болгарии доказательства причастности одного из партнеров фирмы к «преступлениям общего характера». Кто именно оказался под подозрением, и о каких преступлениях идет речь, в МВД Болгарии не сообщили.

В центральном офисе Delta Guard заверили, что официального уведомления от правоохранительных органов эта структура не получала.

Напомним, Delta Guard имеет представительства практически по всей Болгарии. Сотрудники этого предприятия обеспечивали охрану и защиту десятков свидетелей судебного обвинения, а также гарантировали безопасность иностранных бизнесменов и политиков, посещавших Болгарию с рабочими визитами.