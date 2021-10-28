Ярославль, 28 октября 2021, 13:53 — REGNUM В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту передачи муниципальной земли Ярославской епархии. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, земля в элитном месте на Тверицкой набережной была передана безвозмездно в собственность Ярославской епархии Русской православной церкви. Впоследствии участок оказался в частной собственности — у компаний «Локотранс» и «Калужский домостроительный комбинат». История получила огласку. Возникли подозрения, что таким образом муниципальная земля перешла в частные руки бесплатно, то есть нанесён ущерб бюджету.
Иск в арбитражный суд о признании сделок недействительными поступил 19 октября. Напомним, что передача произошла в то время, когда мэром Ярославля был Владимир Слепцов.
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