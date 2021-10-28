Ярославль, 28 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту передачи муниципальной земли Ярославской епархии. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, земля в элитном месте на Тверицкой набережной была передана безвозмездно в собственность Ярославской епархии Русской православной церкви. Впоследствии участок оказался в частной собственности — у компаний «Локотранс» и «Калужский домостроительный комбинат». История получила огласку. Возникли подозрения, что таким образом муниципальная земля перешла в частные руки бесплатно, то есть нанесён ущерб бюджету.

«По инициативе прокуратуры города по вопросу отчуждения данных земельных участков следственным управлением Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». И второе — прокуратура Ярославской области направила в арбитражный суд исковое заявление о признании всех этих сделок незаконными», — сказал на заседании комиссии прокурор Ярославля Александр Чеховской.

Иск в арбитражный суд о признании сделок недействительными поступил 19 октября. Напомним, что передача земли произошла в 2018 году.