Москва,
28 октября 2021, 13:52 — REGNUM Что бы дать ответ на этот вопрос: стоит ли покупать доллары, нужно для начала определить цель этой покупки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.
«С точки зрения инвестиций покупка валюты не самое выгодное вложение. Но, тем не менее, интерес простых граждан сохранить свои сбережения понятен.
Поэтому покупку валюты стоит рассматривать именно с такой точки зрения — сохранение капитала и ухода от риска обесценения национальной валюты.
Текущую ситуацию с курсом рубля по отношению к американскому доллару можно рассматривать как достаточно интересный момент для покупки валюты.
Укреплению рубля к доллару способствует целый ряд факторов. К ним можно отнести благоприятную внешнюю конъюнктуру (рост цен на энергоносители), повышение ключевой ставки в РФ и временное затишье на политической арене.
Часть факторов, способствовавших укреплению рубля, носит долгосрочный характер, а некоторые факторы могут оказаться временным явлением.
Так же в пользу покупки доллара говорит тот факт, что с высокой долей вероятности ФРС уже в 2022 году начнет цикл повышения ставки, а о сокращении программы QE может быть объявлено уже в ноябре 2021 года. Это укрепит позицию доллара США по отношению к другим валютам.
Теперь поговорим о том, как и когда лучше всего покупать валюту и на что следует при этом обратить внимание.
Первая рекомендация — покупать валюту нужно частями. То есть, если вы планируете купить какую-то сумму валюты, разделите её на 2−3 части. Заранее решите, какой курс для покупки валюты вас устроит и придерживайтесь намеченного плана.
Например, можно купить часть долларов по 70 рублей, а вторую покупку запланировать при курсе 68 рублей. Последняя цифра в данном случае названа не случайно, это ближайшая техническая поддержка курса доллара. Можно рассматривать этот уровень как некоторую ближайшую цель по курсу доллара на следующий месяц (ноябрь).
Вторая рекомендация — не стоит вкладывать в покупку валюты все свободные средства, даже если вы будете покупать доллары частями. С весьма высокой долей вероятности тактика покупки валюты на снижении и частями может принести прибыль.
Но есть риск, что для выгодной продажи купленной валюты придется подождать. А деньги (рубли) могут понадобиться раньше того момента, когда курс доллара снова вырастит до нужных вам значений.
Третья рекомендация — существует целый ряд мифов, например, что к Новому году валюта обычно растёт. Не надо принимать подобные домыслы во внимание.
Тем более, заранее привязывать свои действия по покупке или продаже валюты к каким-то датам или праздникам. Лучше смотреть по ситуации и принимать решения на основании того, как меняется ситуация в России и в мире», — высказал свое мнение эксперт.
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