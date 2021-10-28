Москва, 28 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Что бы дать ответ на этот вопрос: стоит ли покупать доллары, нужно для начала определить цель этой покупки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

Доллары и евро

«С точки зрения инвестиций покупка валюты не самое выгодное вложение. Но, тем не менее, интерес простых граждан сохранить свои сбережения понятен.

Поэтому покупку валюты стоит рассматривать именно с такой точки зрения — сохранение капитала и ухода от риска обесценения национальной валюты.

Текущую ситуацию с курсом рубля по отношению к американскому доллару можно рассматривать как достаточно интересный момент для покупки валюты.

Укреплению рубля к доллару способствует целый ряд факторов. К ним можно отнести благоприятную внешнюю конъюнктуру (рост цен на энергоносители), повышение ключевой ставки в РФ и временное затишье на политической арене.

Часть факторов, способствовавших укреплению рубля, носит долгосрочный характер, а некоторые факторы могут оказаться временным явлением.

Так же в пользу покупки доллара говорит тот факт, что с высокой долей вероятности ФРС уже в 2022 году начнет цикл повышения ставки, а о сокращении программы QE может быть объявлено уже в ноябре 2021 года. Это укрепит позицию доллара США по отношению к другим валютам.

Теперь поговорим о том, как и когда лучше всего покупать валюту и на что следует при этом обратить внимание.

Первая рекомендация — покупать валюту нужно частями. То есть, если вы планируете купить какую-то сумму валюты, разделите её на 2−3 части. Заранее решите, какой курс для покупки валюты вас устроит и придерживайтесь намеченного плана.

Например, можно купить часть долларов по 70 рублей, а вторую покупку запланировать при курсе 68 рублей. Последняя цифра в данном случае названа не случайно, это ближайшая техническая поддержка курса доллара. Можно рассматривать этот уровень как некоторую ближайшую цель по курсу доллара на следующий месяц (ноябрь).

Вторая рекомендация — не стоит вкладывать в покупку валюты все свободные средства, даже если вы будете покупать доллары частями. С весьма высокой долей вероятности тактика покупки валюты на снижении и частями может принести прибыль.

Но есть риск, что для выгодной продажи купленной валюты придется подождать. А деньги (рубли) могут понадобиться раньше того момента, когда курс доллара снова вырастит до нужных вам значений.

Третья рекомендация — существует целый ряд мифов, например, что к Новому году валюта обычно растёт. Не надо принимать подобные домыслы во внимание.

Тем более, заранее привязывать свои действия по покупке или продаже валюты к каким-то датам или праздникам. Лучше смотреть по ситуации и принимать решения на основании того, как меняется ситуация в России и в мире», — высказал свое мнение эксперт.

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