Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Комитет Сената США по международным отношениям принял законопроект, направленный на борьбу с цензурой в КНДР и предоставление жителям страны информации о внешнем мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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«Закон Отто Уормбира о цензуре и надзоре в КНДР» назван в честь американского студента, который скончался после заключения в северокорейской тюрьме за кражу агитационного плаката из отеля, в котором он проживал в качестве туриста.

Законопроект, предложенный сенаторами Шерродом Брауном и Крисом Кунсом в июне текущего года, требует, чтобы президент США разработал и представил в Конгресс стратегию борьбы с репрессивной информационной средой КНДР.

Законопроект также включает в себя положение о ежегодном предоставлении $10 млн Агентству США по глобальным медиа в течение следующих пяти лет для расширения вещания в КНДР, а также предоставления грантов частным СМИ, отправляющим в Северную Корею информацию о внешнем мире.