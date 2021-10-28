28 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 16:08 — REGNUM Производство рыбопродуктов для Крыма много десятилетий было и остаётся до сих пор одной из основных отраслей экономики. Корреспондент ИА REGNUM побывал на одном из крупных керченских предприятий, рыбные консервы которого известны по всей стране.

Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле Александр Полегенько © ИА REGNUM Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рыбные консервы в Керчи производят вот уже почти полтора века. Первый консервный завод, «Петерса и Жуковского», заработал ещё в 1973 году, а в начале XX века в Керчи действовало 13 консервных заводов — преимущественно небольших кустарных предприятий. Крупнейшим оставался завод «Петерса и Жуковского» — по данным на 1910−1911 год предприятие, на тот момент уже сменившее собственников, ежегодно выпускало до семи тысяч банок консервов из осетрины, бычков, кефали, скумбрии, барабульки и три тысячи банок маринованной сельди, а также 7,5 тыс. овощных и фруктовых консервов.

Сушка и жарка рыбы для кильки в томате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сушка и жарка рыбы для кильки в томате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сушка и жарка рыбы для кильки в томате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сушка и жарка рыбы для кильки в томате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сушка и жарка рыбы для кильки в томате Александр Полегенько © ИА REGNUM Сушка и жарка рыбы для кильки в томате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Снятие пробы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Копчение рыбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Копчение рыбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Копчение рыбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Копчение рыбы Александр Полегенько © ИА REGNUM Копчение рыбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

После революции и Гражданской войны, в 1920 году, фабрика была национализирована. И уже советские консервы поставлялись по всей стране и за границу. Так, в 1925 году предприятие получило высокую оценку в Копенгагене, в 1927 году продукция фабрики «Воля труда» была отмечена Гран-при на выставке в Париже.

Фасовочный цех. Укладка рыбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовочный цех. Укладка рыбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовочный цех. Укладка рыбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовочный цех. Укладка рыбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1926 году советское правительство выпустило постановление о строительстве в Керчи нового консервного завода — с проектной мощностью 18 млн консервных банок в год. Предприятие построили меньше чем за два года, и уже в августе 1928 года оно заработало. В 1936 году на заводе действовало шесть цехов: консервный, томатный, деликатесный, жестяно-баночный, механический, строительный, было подсобное хозяйство, грибное хозяйство, собственная типография и даже многотиражная газета «Консервщик». В годы Великой Отечественной войны предприятие продолжало работать — в эвакуации в станице Приморск-Ахтарск, а затем в Томской области. Завод выпускал консервы для нужд фронта. В Керчь предприятие вернулось в октябре 1945 года. В 1960-х-70-х годах на предприятии провели две реконструкции.

Наполненные банки закатываются Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наполненные банки закатываются Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наполненные банки закатываются Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наполненные банки закатываются Александр Полегенько © ИА REGNUM Наполненные банки закатываются Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наполненные банки закатываются Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наполненные банки закатываются Александр Полегенько © ИА REGNUM Наполненные банки закатываются Александр Полегенько © ИА REGNUM

В постсоветское время Керченский консервный завод переименовали в агропромышленное ЗАО «Керченский рыбоконсервный завод «Пролив», а в 2003-м — в общество в ограниченной ответственностью «Южная мануфактура «Пролив». Несмотря на все перемены, предприятие остаётся крупным производителем консервной продукции.

После наклейки этикетки банки складываются в коробки и отправляются на склад Александр Полегенько © ИА REGNUM

После наклейки этикетки банки складываются в коробки и отправляются на склад Александр Полегенько © ИА REGNUM