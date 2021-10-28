Москва, , 13:46 — REGNUM Орденом преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь в восстановлении древнего монастыря в Московской области наградил председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба патриарха.

Встреча Дмитрия Медведева и патриарха Кирилла Government.ru

«Во внимание к помощи Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному монастырю <…> предстоятель Русской православной церкви наградил Д.А. Медведева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что Медведев после церемонии награждения, которая состоялась в Даниловском монастыре Москвы, поблагодарил патриарха Кирилла на эту награду.

«Скажу совсем просто: если на различных постах в различных качествах я хоть как-то способствовал укреплению позиций Русской православной церкви в нашей стране и за ее пределами, то я, конечно, этому несказанно рад», — отметил зампред Совета безопасности РФ.

При этом Медведев является сопредседателем попечительского совета Фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что в церквях Бельцкой и Фалештской епархии Православной церкви Молдавии было запрещено принимать депутатов парламента Молдавии, проголосовавших за ратификацию Стамбульской конвенции.