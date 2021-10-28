Махачкала, 28 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Из Дагестана за последние десять лет выехали 560 тыс. человек. Прибыли за этот же период 424 тысячи граждан. Убыль составила 136 тыс. человек. Такие данные привела руководитель Дагестанстата Айганат Эфендиева.

Чемоданы

«За десять лет (из республики) выбыло 560 тысяч жителей, а прибыло 424 тысяч, то есть за это время мы потеряли 136 тысяч человек», — цитирует главу статистического ведомства «Черновик».

Как отметила Эфендиева, несмотря на отъезд столько значительной части граждан, численность населения Дагестана за последние десять лет выросла на 223 тыс. человек или 9%. В среднем ежегодный прирост составляет около 22 тыс. человек.

Напомним, в России в настоящее время проходит перепись населения. В Дагестане в ней уже приняли участие около 1 млн жителей.