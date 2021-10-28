Москва, , 13:45 — REGNUM Минэкономразвития РФ разрабатывает законопроект, позволяющий вузам и НИИ вносить права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в капитал хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе министерства в ответ на запрос о том, что делает ведомство по увеличению числа заявок на патенты в России.

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«Принятие указанного законопроекта позволит повысить патентную активность вузов и НИИ», — пояснили специалисты.

В министерстве отметили, что правила осуществления государственными заказчиками управления правами РФ на РИД совершенствуются, уточняется порядок формирования и актуализации сведений о РИД, созданных в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Предусмотрено налоговое стимулирование экономического и гражданско-правового оборота прав на РИД.

По информации Минэкономразвития, в мире ежегодно подается около 3,3 млн заявок на получение патентов на изобретения, а Россия входит в топ-10 государств-лидеров по количеству заявок на патенты.

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