Минэк РФ анонсировал налоговые льготы за интеллектуальную деятельность
Москва, 28 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ разрабатывает законопроект, позволяющий вузам и НИИ вносить права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в капитал хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе министерства в ответ на запрос о том, что делает ведомство по увеличению числа заявок на патенты в России.
«Принятие указанного законопроекта позволит повысить патентную активность вузов и НИИ», — пояснили специалисты.
В министерстве отметили, что правила осуществления государственными заказчиками управления правами РФ на РИД совершенствуются, уточняется порядок формирования и актуализации сведений о РИД, созданных в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Предусмотрено налоговое стимулирование экономического и гражданско-правового оборота прав на РИД.
По информации Минэкономразвития, в мире ежегодно подается около 3,3 млн заявок на получение патентов на изобретения, а Россия входит в топ-10 государств-лидеров по количеству заявок на патенты.
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С августа 2020 года Минэкономразвития России реализует «дорожную карту» по трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности для повышение патентной активности в Российской Федерации. В рамках «дорожной карты» приняты Федеральный закон