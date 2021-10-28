Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вторую дозу антиковидной вакцины получили более 1,2 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 октября.

В центре вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 1 млн 628,41 тыс. человек (+ 649 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 589,86 тыс. человек (+ 1 285 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области могут ввести новые ограничения исключительно для непривитых граждан.

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