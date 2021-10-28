Рязань, 28 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Медалью «За проявленное мужество» наградили пятиклассника Нестеровской школы Пителинского района Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительство региона.

Sputnik.fm Прорубь

Мальчик в декабре 2020 года спас друга, который поскользнулся и упал в прорубь.

«В критической ситуации он проявил мужество и стойкость, достойные взрослого мужчины. Благодарим юного Максима, его родителей и педагогов, которые прививают настоящие ценности, учат быть добрым и человечным», — отметили в правительстве.

Памятную медаль школьнику вручили в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» Совета Федерации РФ.