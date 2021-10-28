Чебоксары, , 13:44 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор студенту местного вуза за принуждение несовершеннолетней из Саратовской области к сексуальным действиям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Перед судом предстал 27-летний парень, который учится на третьем курсе вуза. По данным правоохранителей, с лета 2014 по апрель 2017 года он требовал от несовершеннолетней из Саратовской области, с которой вёл переписку в соцсетях, присылать ему свои фотографии интимного характера и во время видеосвязи совершать действия сексуального характера.

«В противном случае он угрожал распространить среди её знакомых и родственников фотографии и видеозаписи, компрометирующие потерпевшую», — говорится в сообщении.

Ленинский районный суд признал Чебоксар мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение несовершеннолетней к совершению действий сексуального характера путём шантажа»). Приговором суда, который пока не вступил в силу, ему назначено три года лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Чебоксарах 49-летний мужчина осуждён на восемь лет колонии за попытку надругательства над восьмилетней девочкой.

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