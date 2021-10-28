Уфа, , 13:44 — REGNUM Проезд для грузового и общественного транспорта временно закрывают к старому Бельскому мосту в Уфе. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт дороги Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что проезд будет закрыт с 28 по 30 ноября из-за необходимости возведения правобережных подходов к новому мосту-вставке в створе ул. Воровского.

Администрация приносит жителям и гостям Уфы извинения за возможные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе испытывают новый мост-вставку через реку Белую.