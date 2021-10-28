Москва, , 13:51 — REGNUM Россия открыта для сотрудничества с другими странами в области энергетической безопасности, изменения климата и преодоления дисбалансов в глобальной экономике. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям XIV Евразийского экономического форума, который начался в итальянской Вероне 28 октября.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер отметил, что повестка форума неизменно включает актуальные вопросы. От их решения во многом зависит будущее государств Евразии и мира в целом. Эти вопросы связаны с энергетической безопасностью, цифровым переходом, устойчивым развитием, климатическими изменениями, дисбалансами в мировой экономике, которые усилились из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Подчеркну, Россия открыта для конструктивной работы с зарубежными партнерами по всем этим направлениям», — цитирует послание Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, Евразийский экономический форум в Вероне традиционно организуют Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию».

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