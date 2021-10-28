Цхинвал, , 13:42 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 349 тестов на коронавирус, из которых 73 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 28 октября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2241 человек, 86 граждан сняты с учета медиков за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 8527 носителей SARS-CoV-2, из них 6286 выздоровели. Всего умерли 140 пациентов с COVID-19, в том числе один — за последние сутки.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне» размещены 200 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра 13 человек, поступили туда — 12.

Днём ранее в Южной Осетии провели 189 тестов на коронавирус, из которых 67 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 50 человек.