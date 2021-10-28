Пермь, 28 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Заксобрание Пермского края 28 октября в первом чтении одобрило проект краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годы. Об этом сообщает пресс-центр регионального парламента.

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Доходы казны в 2022 году запланированы в объеме 182,8 млрд рублей, а расходы — 198,3 млрд рублей; в 2023 году — 191,4 млрд рублей и 206,1 млрд рублей соответственно, в 2024 году — 188,8 млрд рублей и 192,8 млрд рублей соответственно. Дефицит не превысит 10% объёма налоговых и неналоговых доходов.

Согласно проекту бюджета, госдолг региона 2022 году составит 50,3 млрд рублей, в 2023 — 64,8 млрд рублей, в 2024 — 68,7 млрд рублей. Таким образом, размер госдолга сохранится практически на уровне прошлого года.

По прогнозам минфина Пермского края, поступления в бюджет в 2022 году вырастут на 8,7%, в 2023 году — на 4,4%, а в 2024 году — на 6,6% относительно показателя предыдущего года. Основную массу доходов составят поступления по налогу на прибыль организаций.

Расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность. На соответствующие программы запланировано 70% средств казны. Наибольшие финансовые вложения запланированы в сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки.

В документе почти на 40% увеличено финансирование льготных лекарств. На приобретение полного перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов для льготного обеспечения жителей дополнительно предусмотрен 1 млрд рублей.

После доработки проекта главного финансового документа региона в ноябре депутаты рассмотрят проект бюджета во втором окончательном чтении.