Владимир, , 13:40 — REGNUM Во Владимирской области 28 октября подтверждено 318 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 61 тыс. 846 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 378 пациентов, в том числе 50 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2205 человек. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.