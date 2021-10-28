Москва, , 13:40 — REGNUM Заявления о том, что Москва вновь выстраивает вокруг себя железный занавес, ошибочны, всё наоборот. Об этом сегодня, 28 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном форуме русскоязычных вещателей, передаёт ТАСС,

По ее словам, выстраиванием железного занавеса занимается коллективный Запад, таким образом отгораживая себя от правового сегмента заборами репрессивных мер, непротиводействия этим мерам и поощрения дезинформации.

При этом Россия на системной основе ведет мониторинг фактов нарушения прав российских журналистов. «Это и российские журналисты, и СМИ соотечественников, и русскоязычные вещатели за рубежом», — уточнила представитель МИД.

«Мы работаем с профильными международными институтами и с различными ветвями российской власти, чтобы оградить русскоязычного вещателя от того произвола, которому он подвергается», — подчеркнула Захарова.

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