Барселона, Испания, 28 октября 2021, 13:39 — REGNUM Новым главным тренером «Барселоны» может стать наставник катарского клуба «Аль-Садд» Хави. Об этом 28 октября сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, Хави уже дал согласие на предложение руководства «Барселоны» возглавить команду.
Отмечается, что он может приступить к своим обязанностям после паузы на матчи сборных,
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана с поста главного тренера.
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