Барселона, Испания, 28 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Новым главным тренером «Барселоны» может стать наставник катарского клуба «Аль-Садд» Хави. Об этом 28 октября сообщает Mundo Deportivo.

Doha Stadium Plus Qatar Хави

По информации издания, Хави уже дал согласие на предложение руководства «Барселоны» возглавить команду.

Отмечается, что он может приступить к своим обязанностям после паузы на матчи сборных, т. е. во второй половине ноября. Для этого Хави необходимо расторгнуть контракт с «Аль-Саддом» и согласовать новый тренерский штаб в «Барселоне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана с поста главного тренера.