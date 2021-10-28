Псков, , 13:47 — REGNUM К концу 2021 года на территории Псковской области будет установлено 67 новых базовых станций сотовой связи, это обеспечит доступ к мобильной связи более 20 тыс. жителей региона.

Сотовая вышка Life-Of-Pix

«В 2022 году планируется установка еще 72 базовых станций. Ожидается, что в результате реализации данных мероприятий к 2023 году услугами мобильной связи удастся обеспечить более 94% жителей Псковской области», — заявил и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, слова которого приводит официальный сайт администрации.

На реализацию проекта «Развитие услуг подвижной радиотелефонной связи и беспроводного широкополосного доступа к сети «Интернет» на территориях малочисленных населенных пунктов Псковской области» регион получил федеральную поддержку в размере 200 млн рублей.

Были заключены госконтракты на установку 48 базовых станций в населенных пунктах области с населением от 20 до 100 человек. Дополнительно за счет средств регионального бюджета в 2021 году администрация области заключила контракт на установку семи базовых станций в Себежском районе.

«В правительстве РФ по предварительным данным уже поддержана инициатива администрации области в части выделения дополнительной федеральной субсидии бюджету региона в размере 260 млн рублей для продолжения реализации комплекса мероприятий проекта», — отметили в областной администрации.

Кроме того, на территории Псковской области началась реализация федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». В его рамках проходит установка вышек мобильной связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, где мобильная связь полностью отсутствует. До конца года в Псковской области будет установлено 12 вышек, в 2022 — еще 18. Всего проект рассчитан до 2030 года, за это время планируется обеспечить качественной связью около 200 населенных пунктов Псковской области.

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