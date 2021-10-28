Джакарта, 28 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Два военных корабля, а также самолет CN-235 помогали в поисках жертв крушения судна KM Liberty I, затонувшего у берегов Бали, сообщает CNN Indonesia.

gojohn153 Лазурный берег Бали

Поисково-спасательная группа обнаружила ряд вещей экипажа. Группа прочесывала место затопления KM Liberty I. Спасателям не удалось найти пропавших без вести членов экипажа.

Тем временем все задействованные подразделения ВМС продолжают проводить совместные поисковые работы.

Ранее 15 членов экипажа стали жертвами затопления KM Liberty I в водах Бали. В результате затопления KM Liberty I выжили шесть человек, еще девять пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная команда в Индонезии ищет девять членов экипажа, пропавших без вести у берегов острова Бали.

Подробнее в материале:Девять индонезийских моряков пропали без вести у берегов Бали