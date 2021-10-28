Москва, , 13:41 — REGNUM Ряд направлений московского здравоохранения получит наибольшее финансирование. Об этом 28 октября заявила заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Елена Хавкина на заседании комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет

В числе основных статей расходов бюджета она назвала финансирование обеспечения льготных категорий граждан бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а также лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

«На эти цели заложено 50,5 млрд рублей. Финансирование строительства новых объектов здравоохранения — 62,7 млрд рублей. Капремонт действующих медицинских организаций — 46 млрд рублей. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи — 13,4 млрд рублей», — сказала Хавкина.