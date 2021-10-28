Москва, 28 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России (ПФР) проводит проверку строительства зданий своих отделений в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил глава ПФР Андрей Кигим.

Андрей Кигим

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"Мной было принято решение приостановить строительство всех зданий, которые сегодня находятся в обсуждении в ПФР, нами будет проведена проверка, и программа строительства новых объектов, особенно тех, которые по 10−15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию, будет прекращена», — заявил Кигим в ходе обсуждения проекта бюджета фонда.

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России Андрею Кигиму написать заявление об отставке.