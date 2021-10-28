Пекин, 28 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны отказаться от мышления холодной войны и прекратить относиться к Китаю как к воображаемому противнику, заявил 28 октября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы призываем США перестать ссылаться на Китай по поводу и без повода, принимать Китай за воображаемого противника», — сказал он.

Таким образом дипломат прокомментировал слова председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о том, что якобы проведенные КНР испытания гиперзвукового летательного аппарата вызывают обеспокоенность американской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, на основании публикации издания Financial Times о том, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, США обвиняют Китай в дестабилизации. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в действительности это были испытания космического аппарата.