Астрахань, , 13:33 — REGNUM В Астраханской области 28 октября подтверждено 250 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 65 тыс. 772 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1526 человек.

За весь период 1952 человека скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.