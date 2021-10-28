Брянск, , 13:41 — REGNUM В инфекционных госпиталях Брянской области на лечении находится 2 001 человек, Из них 155 пациентов — в реанимации, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства региона.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Для лечения пациентов с COVID-19 в области развёрнуто 2 320 коек. Действует детский ковид-госпиталь на 70 мест на базе Брянской областной детской больницы, куда уже поступили первые шесть пациентов. Всего в больницах региона проходят лечение 2001 человек, из них 155 — в реанимации, а 117 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение коронавируса проходят 5 582 жителя. В шести КТ-центрах в сутки проводят до 760 исследований.

«На сегодняшний день мы сформировали среднестатистический портрет пациента, умершего в реанимации. Его средний возраст 72,8 года. Преимущественно это женщины, порядка 60%. Все они в большинстве своем не были привиты и имели сопутствующие заболевания. Прежде всего, это сахарный диабет, ожирение и корпускулярные заболевания. Это говорит о необходимости вакцинации населения старшего возраста», — отметил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 октября в Брянской области подтверждено 74 844 случая заболевания COVID-19. Выздоровел 67 631 человек, скончались от осложнений 1 825 пациентов.