Москва, 28 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Как участник ВТО Россия может влиять на регулирование мировой торговли ведя переговоры по совершенствованию действующих и созданию её новых правил, продвигая собственные инициативы и обеспечивая учёт российских интересов в глобальной системе регулирования торговли. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ в ответ на вопрос, отвечает ли участие России в ВТО национальным интересам страны.

Cj.sina.com.cn ВТО

«ВТО — единственная организация, которая занимается формированием универсальных правил, регулируя тем самым 98% мировой торговли», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты считают, что в ВТО есть различные инструменты борьбы с протекционизмом, которыми Россия активно пользуется. Это касается, прежде всего, механизма разрешения споров.

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В Минэкономразвития также сообщили о начале работы по реформированию организации, чтобы сделать её максимально соответствующей современным реалиям.