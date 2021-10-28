Москва, 28 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В отношении телеканала «Муз-ТВ» составлен протокол по статье о гей-пропаганде. Информация об этомразмещена на сайте Басманного суда в карточке дела.

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Протокол составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), заседание суда должно состояться 17 ноября. Телеканалу могут приостановить вещание на срок 90 суток или выписать штраф в размере 1 млн рублей.

По данным телеканала «360», критику в адрес «Муз-ТВ» вызвал материал с премии телеканала, в котором блогеры Даня Милохин, Давид Манукян, а также певец Филипп Киркоров были в шокировавших публику костюмах.