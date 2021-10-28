Агинское, , 13:31 — REGNUM В Иркутской области по подозрению в мошенничестве задержан председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Ангарского городского округа. По месту его работы проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Как сообщает 28 октября СУ СК РФ по региону, речь идёт о преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Мошенничество 50.мвд.рф

По версии следствия, с 2015—2016 гг. в КУМИ реализуется мошенническая схема с участием сотрудников комитета, направленная на противоправный переход права собственности имущества, принадлежащего муниципалитету, в интересах третьих лиц.

Установлено, что председатель КУМИ был полностью осведомлен о существующей схеме, однако не предпринял никаких действий, направленных на пресечение преступления, а наоборот вступил с рядом лиц в преступный сговор, оказывая им содействие в совершении мошенничества.

В настоятеле время решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление иных фигурантов уголовного дела, причастных к мошенничеству с муниципальным имуществом.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.

Как сообщало СУ СК РФ по Иркутской области 7 октября известило о завершении расследования резонансного дела о мошенничествах с земельными участками с участием теперь уже бывшего сотрудника Росреестра.

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