Москва, 28 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Расходы на здравоохранение в бюджете Москвы позволяют увеличить оказание высокотехнологичной помощи. Об этом 28 октября заявила заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Елена Хавкина на заседании комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ключевыми приоритетами московского здравоохранения в будущем году станут сохранение высокого уровня доступности, качества оказания медицинской помощи», — сказала Хавкина.

Добиться поставленной цели планируется в том числе за счет наращивания высокотехнологичной медицинской помощи, проведения капремонта и строительства объектов здравоохранения.