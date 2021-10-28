Липецк, , 13:29 — REGNUM В Липецкой области 28 октября подтверждено 376 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус. Иван Шилов

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Всего на территории региона было выявлено 61 тыс. 448 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 53 тыс. 718 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 523 — за последние сутки.

За весь период скончались 2002 человека. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.