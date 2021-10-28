Москва, , 13:29 — REGNUM Российский бюджет чрезмерно критикуют, иногда не замечая позитивных аспектов. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всегда можно найти негатив в хорошем, и всегда можно найти, наоборот, позитив в том бюджете, который мы рассматриваем», — заявил Силуанов.

«Позитива больше значительно. Всегда можно выявить какие-то недостатки, и они присутствуют, и всегда могут присутствовать в любом документе. Но нельзя не замечать того, что сделано! Того, на что предусмотрены ресурсы», — указал он.

Министр напомнил, что национальные цели развития определялись совместно, и министры, и депутаты «вместе говорили, что это абсолютно правильное направление движения нашей страны, которое определил президент».

«Никто не отрицал, никто не говорил, что это не так. в этом бюджете, который сейчас с вами рассматриваем, ресурсы, предусмотренные на реализацию целей развития, эти деньги есть. Нельзя же это отрицать», — подчеркнул Силуанов.