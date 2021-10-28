Силуанов призвал обратить внимание на позитивные аспекты нового бюджета РФ
Москва, 28 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Российский бюджет чрезмерно критикуют, иногда не замечая позитивных аспектов. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
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«Всегда можно найти негатив в хорошем, и всегда можно найти, наоборот, позитив в том бюджете, который мы рассматриваем», — заявил Силуанов.
«Позитива больше значительно. Всегда можно выявить какие-то недостатки, и они присутствуют, и всегда могут присутствовать в любом документе. Но нельзя не замечать того, что сделано! Того, на что предусмотрены ресурсы», — указал он.
Министр напомнил, что национальные цели развития определялись совместно, и министры, и депутаты «вместе говорили, что это абсолютно правильное направление движения нашей страны, которое определил президент».
«Никто не отрицал, никто не говорил, что это не так. в этом бюджете, который сейчас с вами рассматриваем, ресурсы, предусмотренные на реализацию целей развития, эти деньги есть. Нельзя же это отрицать», — подчеркнул Силуанов.