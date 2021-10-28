Самара, , 13:30 — REGNUM Рециркуляторы воздуха установили на всех станциях метрополитена в Самаре. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Бактерицидный облучатель-рециркулятор Георгий Балаков © ИА REGNUM

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Сообщается, что это было сделано для повышения безопасности объектов транспортной сферы. На каждой станции метрополитена было установлено не менее трех аппаратов.

Рециркуляторы разместили в вестибюлях с автоматическими терминалами по пополнению транспортных карт и продаже жетонов, а также рядом с кассами, где персонал метро постоянно осуществляет контакт с пассажирами.

«Через вентилятор воздух попадает в аппарат, прогоняется и выходит обратно уже обеззараженным благодаря тому, что внутри рециркулятора имеется дуговая ультрафиолетовая лампа», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены усилить контроль за соблюдением ограничений.