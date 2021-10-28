Тюмень, , 13:27 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 333 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 331 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 октября 2021 года коронавирусом заразились 68 768 человек, выздоровели 58 056 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 28 октября в регионе скончались 2316 пациента с COVID-19 (на 16 человек больше, чем днём ранее).