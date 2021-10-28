Кишинёв, , 13:27 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии 28 октября одобрили заявку экс-президента Молдавии, председателя Партии социалистов Игоря Додона о сложении депутатских полномочий. Трансляцию заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

За то, чтобы принять отставку Додона проголосовали 70 депутатов из 101. Он получил это место в парламенте в ходе выборов в июле 2021 года по списку Блока коммунистов и социалистов.

Ранее Додон заявил, что собирается сдать мандат, так как «не видит смысла» продолжать там работать. Он также сообщил, что планирует покинуть пост председателя партии, оставаясь в партии, чтобы «подготовить возвращение социалистов к власти».

Напомним, 18 октября Додон сообщил, что ему предложили возглавить организацию «Молдавско-российский союз деловых людей». Он принял предложение и сообщил, что будет заниматься развитием российско-молдавских экономических отношений.

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