Чернушка, Пермский край, , 13:27 — REGNUM В Пермском крае в розыск объявлен псевдоювелир, представляющий общественную опасность, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Осужденный за мошенничество 56-летний мужчина не исполняет наказание вынесенное судом, и не выплачивает уголовный штраф. На связь мошенник не выходит, по месту регистрации не проживает.

По данным судебных приставов, мужчина представлялся ювелиров и под предлогом ремонта брал у граждан золотые изделия. Впоследствии он сдавал их в ломбард. По уголовному делу о мошенничестве проходило трое потерпевших.