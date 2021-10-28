Москва, , 13:26 — REGNUM Для проверок хозяйствующих субъектов в РФ будет внедрена цифровизация в различных формах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минэкономразвития РФ в ответ на запрос о «цифровом контроле».

Цифровизация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В первую очередь создается единая модель данных, все информационные системы будут взаимодействовать друг с другом, что снизит необходимость получать данные от проверяемых лиц», — отметили в ведомстве.

Во-вторых, где это возможно, начинают использоваться дистанционные средства контроля — к примеру, наличие оборудования можно подтвердить с помощью видеозвонка.

«В-третьих, в рамках мониторинга будут использованы интернет датчики, которые установят на объектах контроля либо используют уже имеющиеся датчики. Если датчики подтверждают, что на объекте контроля все в норме, то идти туда с проверкой, тратить ресурсы государства и нагружать бизнес не нужно», — пояснили в министерстве.