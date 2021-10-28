Краснодар, 28 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Движение автотранспорта временно ограничено по улице Уральской в Краснодаре из-за крупного пожара в трёхэтажном здании хозяйственного магазина. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе мэрии города.

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Тушение пожара

«Из-за пожара временно изменена схема движения транспорта в направлении выезда из города. Автомобилистам, которые двигаются в направлении выезда по ул. Уральской, рекомендуют использовать для проезда ул. Сормовскую и выезжать из города через Пашковской жилой массив, по ул. им. Евдокии Бершанской или ул. 1 Мая, оттуда — на трассу М 4 «Дон», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА, пожар в трёхэтажном здании крупного магазина начался около 11:07 28 октября, пожар локализован на площади в 1,5 тыс. кв. м, тушение продолжается.