Махачкала, , 13:25 — REGNUM В Дагестане стал фигурантом уголовного дела местный житель, участвовавший в деятельности запрещенного религиозного объединения. Несмотря на запрет организации, он принимал участие в собраниях, на которых изучалась литература экстремистского толка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Нет экстремизму Procspb.ru

Из материалов расследования уголовного дела об участии в деятельности экстремистской организации стало известно, что 45-летний житель города Избербаша был членом ячейки религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время расследование его деятельности в этой организации устанавливается.

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