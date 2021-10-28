Симферополь, , 13:26 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Украину с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал, чтобы эта земля скорее очистилась от нацистов. Об этом Аксёнов написал 28 октября в телеграм-канале.

Освобождение Киева Красной армией в 1943 году. Станция метро «Киевская» в Москве Загурский Кирилл © ИА Красная Весна

Он напомнил, что 28 октября 1944 года территорию Украинской ССР освободили от фашистов. Сегодняшняя дата напомнила об общей истории России и Украины, о вкладе отцов, дедов и прадедов в победу над нацизмом.

«Поздравляю наших братьев с Днём освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, желаю скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти», — написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что громили нацистов и их пособников все четыре Украинских фронта, а сегодня «тупая киевская пропаганда» пытается придать этой борьбе этнический оттенок. В действительности участниками фронтов были люди десятков национальностей, представители всех республик Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, в украинском Львове решили демонтировать металлическую копию ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле». Там захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины.

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